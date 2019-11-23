«Мы похожи в своей безотказности»: Боярская высказалась об отце

По словам актрисы, и она, и ее звездный папа не умеют говорить людям «нет».

Актриса Елизавета Боярская высказалась о своем звездном отце, «главном мушкетере страны» Михаиле Боярском. «Мы похожи в своей безотказности. Я и папа не умеем говорить «нет». Только недавно научилась отказывать людям. Мне всегда казалось, что я могу обидеть человека», — сказала Елизавета Боярская.

По ее словам, отец Михаил Боярский – очень деликатный человек. Это его отличительная черта. Звезда привела любопытный пример. Однажды она опаздывала на самолет, но к ней подошел человек за автографом. Отказать она не смогла. Актриса посчитала, что на нее могут просто обидеться.

Кроме того, Боярская сказала, что у нее нет каких-то особых требований. На гастроли она ездит с маленьким чемоданчиком. В жизни, как она говорит, ей надо совсем немногого. Несколько пар обуви, одежды или косметики она никогда не будет возить. Себя актриса считает простым человеком без всякого налета звёздности. Километровых райдеров организаторам гастролей она никогда не выдвигала и не собирается это делать в будущем.

Также актриса отметила, что каждый человек имеет право на свое мнение. Поэтому на хейтеров, которые порой ей пишут гадости, она не обижается. Плохие комментарии всегда будут, поэтому, как она говорит, их надо принимать как данность, сообщает «Комсомольская правда».