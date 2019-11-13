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Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 миллионов рублей

Жилые помещения были выставлены на продажу в рамках банкротства «Рускомбанка».

Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 миллионов рублей
Боярская купила три квартиры/http://globallookpress.com/

Актриса Елизавета Боярская приобрела три квартиры в доме на улице Белинского в родном Санкт-Петербурге. Ранее они принадлежали известному предпринимателю Игорю Бурдинскому. Общая площадь помещений порядка шестисот квадратных метров. Квартиры были выставлены на торги в рамках банкротства «Рускомбанка».

Елизавета Боярская. Фото
Боярская купила три квартиры/http://globallookpress.com/

Отметим, что от лица Елизаветы Боярской в торгах участвовал некий Руслан Третьяков. Именно он представлял интересы известной актрисы. Изначально за квартиры хотели выручить порядка 87 миллионов рублей, однако покупать их за такие деньги желающих не нашлось. В итоге квартиры выставили по процедуре публичного предложения. Благодаря этому цена, как видно, значительно снизилась. Этим и воспользовалась актриса и ее представители.

Между тем на аукцион была выставлена еще одна квартира площадью 377 квадратных метров. Покупать ее желающих не нашлось, сообщает «Деловой Петербург».

Отметим, что Елизавета Боярская — дочь легендарного актера, «главного мушкетера страны» Михаила Боярского. В конце прошлого года девушка во второй раз стала мамой. Отцом ее детей является популярный актер театра и кино Максим Матвеев. Сама Боярская недолго была в декретном отпуске. Сейчас она активно задействована в театральных постановках. За плечами актрисы, как известно, работа в очень известных картинах. К примеру, она сыграла одну из главных ролей в ленте «Адмирал».

Елизавета Боярская вскоре после родов говорила, что для нее на первом месте всегда будет семья. При этом она не мыслит и своей жизни без любимой работы. Ранее ее отец в одном из интервью обмолвился, что никогда не верил в актерский талант дочери. Михаил Боярский считает, что женщина должна хранить в первую очередь домашний очаг. Своей дочери он советовал сосредоточиться на воспитании детей.

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Тэги:

Елизавета БоярскаяИгорь БурдинскийМаксим МатвеевМихаил БоярскийСанкт-Петербург
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Боярская приобрела три квартиры в Петербурге почти за 70 миллионов рублей
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