Вассерман прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию

Публицист напомнил, что подобное, например, в США было бы невозможно.

Возвращение певицы Софии Ротару в Россию стало в последнее время одной из самых обсуждаемых новостей. Поклонники, общественники и даже члена Совета Федерации не прошли мимо сообщений. Правда, в отличие от фанатов, к возобновлению гастрольной деятельности в нашей стране политики высказались весьма критически.

В своей публикации на сайте РЕН ТВ к ним присоединился и Анатолий Вассерман. Публицист назвал в принципе справедливыми ее гонорары за концерны в России, которые составляют примерно три миллиона рублей. Но порассуждал о том, куда пойдут заработанные рубли.

Вассерман напомнил, что ранее легенда советской эстрады уже жертвовала крупную сумму на нужды украинской армии в условия противостояния России и Украины. Кроме того публицист обратил внимание читателей на то, что в США, например, персоны, выступающие против официальной политики Белого дома ни за что бы не смогли засветиться на общенациональных каналах.

Напомним, накануне в Совете Федерации призвали бойкотировать концерты Софии Ротару в нашей стране.