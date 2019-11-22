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«Пустые места в зале»: в Совфеде призвали бойкотировать концерты Ротару

Пока певица не реагирует на волну возмущения.

«Пустые места в зале»: в Совфеде призвали бойкотировать концерты Ротару
Теперь и в Совете Федерации призывают бойкотировать выступление Софии Ротару ФОТО: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official

Страсти вокруг Софии Ротару, которая решила вернуться на российскую сцену, не утихают вот уже несколько дней. Певица может принять участие в «Песне года -2019» и данным решением настроила против себя многих. В Совете Федерации тоже решили «дружить против» артистки и призвали россиян бойкотировать выступления Софии Михайловны.

Сенатор Валерий Рязанский отметил, что «культура и искусство вне политики, но в жизни не так…».  И не честно поддерживать звезд, которые сначала критикуют Россию, а потом приезжают к нам выступать и зарабатывают деньги.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил Глава социального комитета верхней палаты РИА «Новости»

Коллеги по сцене более терпеливо встретили желание Ротару выйти на российскую сцену. Например, Иосиф Пригожин призвал оставить певицу в покое, а вот Ангелина Вовк отметила, что у исполнительницы нет совести, пишет сайт Радио «КП».

Ротару прервала все сотрудничество с Россией в декабре 2018 года. Тогда представители певицы ссылались на состояние здоровья исполнительницы, а еще напряженные политические отношения между Москвой и Киевом.

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Тэги:

Ангелина ВовкИосиф ПригожинСовфедСофия Ротару
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«Пустые места в зале»: в Совфеде призвали бойкотировать концерты Ротару
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