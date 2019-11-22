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Музыканты из Приморья записали кавер на хит Пугачевой

Молодым артистам интересно, что скажет об их работе сама Примадонна.

Музыканты из Приморья записали кавер на хит Пугачевой
АЛЛА ПУГАЧЕВА. ФОТО GLOBAL LOOK PRESS / КП.

Молодые музыканты из Приморья записали кавер на один из подзабытых хитов Аллы Пугачевой «Владивосток». Спела хит и поделилась им в социальной сети Instagram библиотекарь из Артема Марина Кузьменко.

Девушка рассказала, что над аранжировкой она трудилась пару месяцев вместе с музыкантом Германом Ковалевым. Марина отмечает, что выбор композиции именно на хит Примадонны пал потому, что они решили дать еще одну жизнь старой песне, ведь самое лучшее из нового о городе уже спето, пишет кр.ru. По словам Марины, они очень старались завершить работу к юбилею Примадонны, но не успели. И все-таки приморским музыкантам очень интересно, что скажет об их песне сама Алла Борисовна.

Напомним, не так давно Алла Борисовна ужаснула своим внешним видом на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы». Пользователей соцсетей смутила и речь певицы, и ее прическа.

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Музыканты из Приморья записали кавер на хит Пугачевой
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