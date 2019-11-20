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Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле

Примадонна выступила на юбилейном концерте группы «Цветы».

Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле
Алла Пугачева. Фото: globallookpress.com

Минувшим вечером Примадонна российской сцены Алла Пугачаева побывала на юбилейном концерте группы Стаса Намина «Цветы», которая отмечала свое 50-летие. Алла Пугачева вместе с музыкантами под занавес шоу исполнила пару композиций «Распахни свое окно» и «Мы желаем счастья вам».

Журналисты буквально набросились на певицу. Видео беседы на своей странице в социальной сети Instagram опубликовало издание «Дни.ру». На кадрах можно заметить, что Алла Пугачева отвечает на вопросы несколько растерянно, подчас не понимая, что от нее хочет пресса. Один из вопросов журналистов касался того, вспомнила ли звезда молодость, Алла Борисовна ответила: «А что ее вспоминать, я и так молодая». После чего ушла в свою гримерку.

Подписчики на страницу издания в Сети отметили, что выглядит звезда неважно, мол, лучше бы дома сидела. Некоторые были озадачены прической и поведением звезды.

«Сдала она сильно, отекшая какая-то. На голове мрак полный», «Ужасно выглядит, старая, больная», – написали пользователи.

Напомним, не так давно Алла Пугачева и Максим Галкин отметили два года со дня венчания. Кстати, обряд Примадонна прошла со своим нынешним супругом уже во второй раз.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиГруппа "Цветы"Стас Наминюбилейный концерт
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Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле
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