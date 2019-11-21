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Анна Михалкова для роли ездила в роддом смотреть роды

Многодетной актрисе важно было увидеть, как ведут себя во время ответственного процесса врачи.

Анна Михалкова для роли ездила в роддом смотреть роды
Анна Михалкова. Фото: /GLOBALLOOKPRESS.COM/

Гостьями очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале стали два Анны: режиссер Анна Пармас, автор новой лирической комедии «Давай разведемся!», которая выходит на широкие экраны уже сегодня, а также Анна Михалкова, сыгравшая главную героиню в этом фильме.

На этот раз Михалковой досталась роль врача-гинеколога, переживающего непростые времена в своей личной жизни. В студии актриса рассказала, несмотря на то, что она мама троих детей, и в общем знает, как проходят роды, в тему, как говорится, ей погружаться пришлось, ведь в одной из сцен Анна должна была принять роды.

«Так устроено, что память все стирает. А мне надо было посмотреть на процесс со стороны. Я смотрела деликатно, издалека смотрела. Но в итоге среагировала по-актерски – начала смотреть на роженицу, со переживать ей. В итоге поняла, что пропустила все действия врача. Пришлось еще раз приходить», — вспоминает звезда.

К сожалению, вся эта подготовительная работа и вживание в роль оказалась бесполезной. Сцена принятия родов в картину не попала.

Напомним, в этом же выпуске ведущий Иван Ургант поделился своими мыслями, кто и почему обругал матом футболиста Артема Дзюбу на матче со сборной Сан-Марино.

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Анна МихалковаИван УргантПрограмма «Вечерний Ургант»роддомРоды
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Анна Михалкова для роли ездила в роддом смотреть роды
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