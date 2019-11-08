Иван Ургант снял штаны во время собственного шоу на «Первом»

В передаче «Вечерний Ургант» во время обсуждения велосипедов с гостем Александром Палем ведущий Иван Ургант внезапно стал расстегивать, а после и вовсе стянул с себя штаны. На обоих мужчинах оказались специально подготовленные велосипедные шорты, так что теперь вся страна знает, какое нижнее белье предпочитает известный телеведущий. Иван предложил продолжить передачу именно в таком виде, но Александр резонно возразил, что он будет у всех на виду, а вот Ивана скрывает его знаменитый стол.

Актер Александр Паль пришел на передачу в качестве гостя — картина «Верность», которая совсем недавно вышла в широкий прокат и в которой он исполнил главную мужскую роль, уже приковала к себе внимание зрителей откровенными сценами и неожиданным сюжетом.