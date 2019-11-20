НОВОСТИ

Полунин покинул Королевский балет Лондона, разорвав пожизненный контракт

Как сказал артист балета, его достаточно легко отпустили в Америку, где он надеялся покорить сердца миллионов.

Полунин покинул Королевский балет Лондона, разорвав пожизненный контракт
Полунин покинул Королевский балет Лондона/http://globallookpress.com/

Артист балета Сергей Полунин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как он покинул Королевский балет Лондона и уехал искать счастья в Америку. При этом в столице Англии у него был пожизненный контракт.

Сергей Полунин. Фото
Полунин ушел из Королевского балета в Лондоне/http://globallookpress.com/

Артист вспомнил, как он попал в престижный театр. «Сначала я станцевал сольную роль. Потом на какой-то момент мне ничего не давали. Нужно было пройти какие-то ранги. Я отстоял весь кордебалет. Путь, который я благодарен, что прошел. Однажды после балетного урока учитель мне сказал: «Не прыгай выше барьеров, это неправильно». Но я не послушал», — заявил он.

В Лондоне у Полунина все складывалось успешно. «Я танцевал все главные роли. Под меня ставили балеты, но я люблю кино. Голливудское кино было чем-то магическим для меня. Какая-то сказка. Но я не понимал, что такое кино. Я подумал, что нужно развиваться как человек, как артист. В танце я не видел другого развития. Я хотел посмотреть мир. Мне не хотелось танцевать только балет. Я не видел прогресса. Мне не хотелось то же самое делать ближайшие десять лет. В итоге я пошёл к директору театра. Она сказала, что не может меня держать. И я ушел. Ушел, закрыв за собой двери», — заявил артист.

В итоге Полунин уехал в Америку, но там все с опаской относились к его персоне, зная его крутой нрав и непростой характер. Ковровых дорожек никто перед ним не расстилал. «Двери были закрыты везде. У меня не было агента, менеджмента. Если была команда, то может все бы сложилось по-другому. А так карьера в Америке не сложилась. Я приехал в Россию, в Мариинский театр», — сказал артист.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АмерикаБорис КорчевниковЛондонПрограмма "Судьба человека"Сергей Полунин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полунин покинул Королевский балет Лондона, разорвав пожизненный контракт
Интересно?
Поделись с друзьями: