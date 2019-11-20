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«Психиатры считают, что это заболевание»: Лолита назвала пятого мужа «мужчиной-нарциссом»

Как заверила исполнительница, таких на Земле примерно тридцать процентов.

«Психиатры считают, что это заболевание»: Лолита назвала пятого мужа «мужчиной-нарциссом»
Лолита дала характеристику пятому мужу/http://globallookpress.com/

Певица Лолита назвала своего пятого мужа тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова «мужчиной-нарциссом». Как сказала исполнительница, на земле таких примерно тридцать процентов среди всего мужского населения. Лолита отметила, что такие люди, как Дмитрий Иванов не могут пройти мимо зеркала, чтобы не полюбоваться собой.

Лолита. Фото
Лолита нелестно отозвалась об Иванове/http://globallookpress.com/

Кроме того, она считает, что такие мужчины в принципе не могут сопереживать своей второй половинке. При этом такие они от рождения, поэтому осуждать их просто глупо.

«Психиатры всего мира считают, что это заболевание. Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс», — заметила она.

Звезда добавила, что в свое время у нее не было времени, чтобы устраивать кастинг в поисках супруга. Все-таки у нее особенно десять лет назад был очень напряженный гастрольный график. При этом Лолита отметила, что сразу понимала — Дмитрий Иванов, который младше ее на 12 лет, ей не очень подходит. Но она боялась признаться даже себе в этом. С ним, как она сказала, ей было удобно путешествовать по миру, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас в сам разгаре бракоразводный процесс Лолиты. Она отмечала, что муж содержал за ее счет своих любовниц. Самое любопытное, что переписку с разными женщинами он вел, как она утверждает, с 2017 года.

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«Психиатры считают, что это заболевание»: Лолита назвала пятого мужа «мужчиной-нарциссом»
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