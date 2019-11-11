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Не переживающая из-за развода Лолита показала танец у шеста

Певица представила видео со съемок нового клипа на песню «Тело».

Не переживающая из-за развода Лолита показала танец у шеста
Лолита Милявская. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

После недавних откровений в программе «Секрет на миллион» Лолита Милявская на деле подтверждает, что совсем не переживает по поводу развода с мужем Дмитрием. 55-летняя артистка в прекрасной форме и уже готовится к премьере нового клипа. 

Фрагмент и бэкстейдж видео на песню «Тело» артистка выложила в своем Instagram. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, известный работами с Настей Каменских и группой «Время и стекло». В ролике Милявская танцует в ночном клубе, в том числе, используя шест. Вокруг множество людей, каждый из которых развлекается по-своему. Судя по видео, на съемках атмосфера была веселой. 

В новом клипе Лолита покажет мастерство танца
В новом клипе Лолита покажет мастерство танца. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

«14 ноября, в день рождения, сделаю себе подарок, надеюсь, и Вам», — написала Лолита на своей странице. Подписчики обрадовались такому повороту. «Лолита, дорогая, Вы стали ещё лучше! Второе дыхание?» — спросила одна из поклонниц. «Я вернулась к Себе», — многозначительно ответила певица. 

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Не переживающая из-за развода Лолита показала танец у шеста
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