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«Не могу сравнить с другими ощущениями»: сын Елены Яковлевой удалил тату на лице со скидкой

Денис Шальных признался, что «узоры» мешали ему в жизни и на работе.

«Не могу сравнить с другими ощущениями»: сын Елены Яковлевой удалил тату на лице со скидкой
Сын Яковлевой избавился от татуировок на лице/http://globallookpress.com/

Почти полностью татуированный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных избавился от наколок на лице. Для этих целей он обратился в одну из московских клиник. Для «обычного смертного» процедура по удалению татуировок обошлась бы в 150 тысяч рублей, но для Шальных сделали хорошую скидку. Все в клинике знают, что его мама — известная актриса.

В медцентре рассказали, что процедура делается на оборудовании, стоимость которого составляет 35 миллионов рублей. Если проводить на другом оборудовании, то останутся ожоги. Кстати, Шальных приобрел абонемент на процедуры. Не исключено, что в ближайшем будущем он избавится еще от нескольких татуировок.

Врач клиники Дарья Соболева отметила, что полностью чистым лицо у Дениса Шальных станет только через три года. При этом она заверила, что никаких шрамов у него не останется. Кстати, процедура удаления татуировок довольна болезненная. Однако Шальных стерпел боль. По десятибалльной школе он оценил ее на семь.

Как заметил сын Елены Яковлевой, ему действительно было больно во время процедуры. При этом он отметил, что все прошло достаточно быстро. «Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями», — заявил Денис Шальных, слова которого приводит «СтарХит».

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Тэги:

Дарья СоболеваДенис ШальныхЕлена Яковлевататуировка
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«Не могу сравнить с другими ощущениями»: сын Елены Яковлевой удалил тату на лице со скидкой
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