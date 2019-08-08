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Елена Яковлева решила стать вегетарианкой

Поводом для принятия решения послужило тесное общение с братьями меньшими на съемочной площадке.

Елена Яковлева решила стать вегетарианкой
Елена Яковлева/globallookpress.com

58-летняя актриса Елена Яковлева решительно заявила, что больше не будет есть мясо, сообщило издание «7 дней.ру». На съемках одного из фильмов артистка очень тесно общалась с курами и скотом и настолько прониклась к ним, что теперь не представляет, как ими можно питаться.

На вопрос из чего же теперь будет состоять ее ежедневный рацион, артистка пошутила, что вероятнее всего ей придется умереть с голоду. Но потом, подумав, добавила, что овощи и фрукты — отличная еда для человека.

«Если бы у скотобоен были стеклянные стены, все стали бы вегетарианцами», — процитировала Пола Маккартни Елена Яковлева в своем блоге.

Напомним, ранее мы писали о сыне актрисы Денисе Шальных, который недавно потерял работу парикмахера. Сейчас мужчина находится в поиске самого себя и даже пробуется в качестве артиста драматического театра, выступив в постановке «Немаленький принц» на одной сцене с матерью.

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Елена Яковлева решила стать вегетарианкой
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