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Тина Канделаки раскрыла источники своего дохода

По словам телеведущей, больше всего она зарабатывает на продаже косметики.

Тина Канделаки раскрыла источники своего дохода
Канделаки раскрыла источники своего дохода/http://globallookpress.com/

Телеведущая Тина Канделаки в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своих источниках дохода. Она получает зарплату, как генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ». Также определенный доход ей приносит ее ресторан, который она держит с партнерами. Однако самые большие деньги звезда зарабатывает на косметике. Как известно, она основатель популярного косметического бренда.

Тина Канделаки. Фото
Канделаки неплохо зарабатывает на косметике/http://globallookpress.com/

«Цифры моих доходов растут на косметике в шесть раз за год. Это очень перспективное направление. При этом мой ресторан по-прежнему популярен. Он работает уже девять лет, а это серьезный срок для Москвы, где все очень быстро меняется. Сначала в ресторане акцент был сделан на рецептах моей мамы, но сейчас, конечно, мы много чего добавили. Там очень вкусно кормят. Я и сама могу себе позволить некоторые блюда. Например, ем рыбу, салаты. Обожаю лепешки из кукурузной муки. Порой ем и не могу остановиться, а потом считаю калории», — сказала она.

Также Канделаки назвал три основных признака современной леди. По ее словам, это воспитание, образованность и желание все время меняться.

«Невозможно все время быть одинаковым. Я вот, например, во многом себя сделала сама. Стараюсь двигаться и развиваться каждый день. Мои родители вообще были бы довольны моими результатами, которых я достигла в профессии в Тбилиси, но я не хотела останавливаться. Могу, наверное, назвать себя железной леди», — заметила телеведущая.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваТина Канделаки
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Тина Канделаки раскрыла источники своего дохода
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