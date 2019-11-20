Канделаки летала домой в Грузию на частном самолете с пересадкой

Борт на 12 человек долетел сначала до турецкого Трабзона, а только потом звезда попала в родной Тбилиси.

Телеведущая и генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказал о своем недавнем визите в Грузию. В родной стране она не была по собственному признанию шесть лет. Она отметила, что летала в Тбилиси на частном самолете с друзьями, рассчитанном на 12 человек. Причем с пересадкой в турецком Трабзоне. Прямых рейсов в эту страну из России сейчас нет.

«Скажу, что в городе есть как плюсы, так и минусы. Строятся, к примеру, модные гостиницы. Очень доброжелательная публика, вкусная кухня. Многие грузины говорят по-русски. Но мне стало грустно, что в городе не развивается метро. Все-таки именно метро, на мой взгляд, дает картинку о городе», – заявила она.

Ответила телеведущая в эфире и на несколько блиц-вопросов ведущей. Главные вещи в ее гардеробе – это туфли и сумки. Три самые дорогие покупки за последние годы – квартира, дом и дорогая поездка на отдых. Из исполнителей ей очень нравится Светлана Лобода, Дима Билан, Баста и Бумбокс.

«А вот мой муж и сын очень любят группу «Кирпичи», — неожиданно заявила она. Также Канделаки добавила, что среди рок-исполнителей обожает музыкальные коллективы «БИ-2» и «Сплин». Лидера этой группы Александра Васильева она вообще считает поэтом с большой буквы.