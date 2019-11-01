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Певица нарасхват: Успенская похвасталась, что популярна даже в Лондоне

Как выяснилось, на ее концерт в латвийском городе Даугавпилс приехали зрители со всей Европы и из Великобритании

Певица нарасхват: Успенская похвасталась, что популярна даже в Лондоне
Любовь Успенская порадовалась своей популярности ФОТО: Global Look Press

Любовь Успенская дала концерт в латвийском городе Даугавпилс. Выступление прошло на отлично и певица, уставшая, но счастливая, поделилась с поклонниками приятной новостью.

Оказывается, насладиться ее творчеством пришли не только местные зрители, но и жители ближайших городов Европы. Этот факт очень порадовал певицу и доказал, что ее популярность давно вышла за пределы России.

Особенно ей льстит то, что несколько человек прибыли из Великобритании, проделав немалый путь, чтобы попасть на концерт королевы шансона.

«К слову, концерт был мировой, на него приехали даже гости из Лондона и из ближайших городов Европы ❤️ В общем, концерт прошёл просто шикарно», — написала певица на своей странице в Instagram.

Поклонники наговорили звезде комплиментов: «Любовь, как же я восхищаюсь Вашими песнями и Вашим талантом!👍😀Вы пример для подражания!»

И отметили, что в обуви сидеть на диване некультурно.

«На диван в кроссовках?😮 Ужас!», — возмущаются подписчики. Но сами же находят объяснение: «Устала, а помочь некому. Собачка тоже осуждает».

Накануне Успенская поделилась своими переживаниями. Ее дочери сделали четвертую операцию, чтобы помочь восстановиться после аварии, которая произошла больше года назад в Коста-Рике. Певица волнуется за моральное состояние дочери, к тому же, доктора не дают однозначных прогнозов, — пишет сайт Актуальные новости. 

 

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Певица нарасхват: Успенская похвасталась, что популярна даже в Лондоне
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