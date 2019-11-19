«Я потеряла ребенка»: жена Виталия Калоева шесть лет вымаливала малышей

Вместе с мужем они очень долго шли к рождению двойняшек.

Жена Виталия Калоева Ирина Дзарасова в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ рассказала, что они с мужем очень долго мечтали о пополнении в семействе. Причем у нее была неудачная беременность. Как отметила женщина, Виталий Калоев хотел минимум трех детей. В один прекрасный миг Ирина Дзарасова забеременела, но она не смогла выносить ребенка. «Я потеряла ребенка», — сказала женщина.

Отметим, что позже ей все-таки удалось родить двойняшек от Виталия Калоева. На свет появились Максим и Софья. По словам Ирины, они вместе с мужем ждали их появления долгих шесть лет. Они ездили по святым местам и вымаливали малышей для себя. Всю беременность нынешняя жена Калоева проходила, по собственному признанию, как хрустальная, потому что боялась за будущее двойняшек.

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Сам Калоев в эфире программы сказал, что считает сегодня себя самым счастливым человеком на земле. «Как сказал один уважаемый мной человек, Бог забирает, так легко и отдает», — заявил он.

Отметим, что в 2002 году мужчина пережил страшную трагедию. В авиакатастрофе в небе над Боденским озером погибли двое его детей и жена. Как сказала Ирина Дзарасова, трагедия ее мужа давно стала и ее личной болью. Они вместе ходят на кладбище к первой жене архитектора и его детям.