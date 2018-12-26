«У меня снова появился смысл жизни»: Виталий Калоев высказался о рождении двойни

Имена детям, по словам счастливого отца, пока не придуманы.

Потерявший всю семью в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году архитектор Виталий Калоев снова стал папой. Супруга Ирина, с которой он сыграл свадьбу в 2013 году, подарила ему двойню. Отметим, что Ирина Дзарасова трудится инженером в компании «Севкавказэнерго». Она младше Калоева на 22 года.

Калоев заявил, что с рождением двойни у него снова появился смысл жизни. Мальчик и девочка родились здоровыми. Сейчас чувствуют себя прекрасно, как и их мама Ирина. Калоев добавил, что роды прошли без осложнений. Пока он еще не придумал имена для детей, сообщает «МК».

История архитектора Виталия Калоева потрясла весь мир. Потеряв детей и супругу в страшной авиакатастрофе, он решил добиться правда и узнать, кто виновен в их гибели. В итоге Калоев убил авиадиспетчера, который не развел вовремя два самолёта над Боденским озером. Кстати, в этом году вышел фильм с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Он называется «Непрощенный». В сюжете как раз история семьи Виталия Калоева.

Добавим, что Калоев был приговорен к восьми годам заключения. Однако весь срок он не отсидел. За примерное поведение его отпустили из колонии, и он вернулся на родину. Калоев неохотно общается с журналистами. Он не любит вспоминать трагедию, которая погубила всю его семью. Калоев, однако, признавался, что его жизнь можно смело делить на два периода – до и после трагедии. Он отмечал, что не пожелал бы никому пережить то, что случилось с ним.