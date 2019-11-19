Сыт по горло: Плющенко отказался ехать на бал Tatler с Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко проигнорировал бал «Татлер», где появилась его супруга Яна Рудковская в компании сына Александра. Судя по всему, фигурист устал от светских раутов, где чуть ли не ежедневно появляется его супруга. Возможно, пока жена участвовала вместе с сыном в мероприятии, он уехал покормить своих уточек и поросят. Как известно, под Санкт-Петербургом у семейства свое хозяйство, за которым присматривает отец фигуриста.

Кстати, на балу Яна Рудковская решила дать новый повод для разговоров о своей персоне. Она появилась в платье с перьями и трехметровым шлейфом — «хвостом павлина», как его окрестили в кулуарах.

Любопытно, что звезда не долго была на мероприятии. Вместе с сыном они уехали с бала спустя всего несколько минут после появления. Причем, что интересно, на разных машинах, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что недавно прошел слух будто бы у Евгения Плющенко есть любовница. Журналисты одного из изданий писали, что фигурист уже два с половиной года живет на две семьи. Когда эти слухи дошли до Яны Рудковской, то она сказала, что в любовницах у ее супруга только гуси и поросята. Сам фигурист также только рассмеялся, узнав о сплетнях вокруг своего имени.