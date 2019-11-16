НОВОСТИ

Рудковская и Плющенко получили весь гонорар за реалити-шоу «Яна Супер»

При этом продюсер подчеркнула, что с мужем сумму они пока не делили.

Рудковская и Плющенко получили весь гонорар за реалити-шоу «Яна Супер»
Рудковской и Плющенко выплатили весь гонорар/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» заявила, что ей и ее супругу двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко выплачена вся сумма за участие в реалити-шоу. Как она заметила, гонорар у них общий.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото
Плющенко и Рудковская получили гонорар за «Яна Супер»/http://globallookpress.com/

«Пока деньги мы не делили, но все получили. У нас с этим нет никаких проблем», — сказала она.

Как сказала продюсер, реалити-шоу открывает новые стороны ее семьи и отношений с мужем, которого она сильно любит. «Уверена, что это шоу сыграет в плюс нам с супругом. К нам сейчас приковано повышенное внимание прессы. Вышла только первая серия, а впереди еще очень много интересного», — сказала Яна Рудковская.

Напомним, что неделю назад вышла первая серия реалити-шоу «Яна Супер». В нем главной героиней стала Яна Рудковская и ее близкие. Она показывает свою жизнь без прикрас рядом с мужем Евгением Плющенко. Добавим, что проект буквально взорвал соцсети. За короткий промежуток времени у него появилась большая армия поклонников. Как ранее говорила Рудковская, она никогда не решилась бы на съемки, если бы за это шоу не взялась ее близкая подруга светская львица Ксения Собчак. Именно супруга режиссера Константина Богомолова смогла убедить Плющенко сниматься в проекте, хотя сначала он был против практически круглосуточно быть под прицелом камер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вечернее шоу "Все к лучшему"Евгений ПлющенкоЕвгений Плющенко последние новостиЮлия БарановскаяЯна Рудковская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская и Плющенко получили весь гонорар за реалити-шоу «Яна Супер»
Интересно?
Поделись с друзьями: