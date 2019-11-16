Рудковская и Плющенко получили весь гонорар за реалити-шоу «Яна Супер»

При этом продюсер подчеркнула, что с мужем сумму они пока не делили.

Продюсер Яна Рудковская в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио» заявила, что ей и ее супругу двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко выплачена вся сумма за участие в реалити-шоу. Как она заметила, гонорар у них общий.

«Пока деньги мы не делили, но все получили. У нас с этим нет никаких проблем», — сказала она.

Как сказала продюсер, реалити-шоу открывает новые стороны ее семьи и отношений с мужем, которого она сильно любит. «Уверена, что это шоу сыграет в плюс нам с супругом. К нам сейчас приковано повышенное внимание прессы. Вышла только первая серия, а впереди еще очень много интересного», — сказала Яна Рудковская.

Напомним, что неделю назад вышла первая серия реалити-шоу «Яна Супер». В нем главной героиней стала Яна Рудковская и ее близкие. Она показывает свою жизнь без прикрас рядом с мужем Евгением Плющенко. Добавим, что проект буквально взорвал соцсети. За короткий промежуток времени у него появилась большая армия поклонников. Как ранее говорила Рудковская, она никогда не решилась бы на съемки, если бы за это шоу не взялась ее близкая подруга светская львица Ксения Собчак. Именно супруга режиссера Константина Богомолова смогла убедить Плющенко сниматься в проекте, хотя сначала он был против практически круглосуточно быть под прицелом камер.