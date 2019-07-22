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Юлия Бордовских рассталась с мужем

При этом телеведущая сохранила с Алексеем Кравцовым дружеские отношения.

Юлия Бордовских рассталась с мужем
Юлия Бордовских. Фото: globallookpress

Юлия Бордовских наряду с другими звездами посетила фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Во время закрытия телеведущая откровенно призналась, что рассталась с бизнесменом Алексеем Кравцовым после более десяти лет отношений. При этом она не выглядела расстроенной.

Юлия Бордовских и Алексей Кравцов. Фото
После более десяти лет брака Бордовских рассталась с Алексеем Кравцовым. Фото: globallookpress

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — рассказала Юлия Бордовских порталу «7 дней».

Телеведущая заверила, что чувствует себя великолепно. Бордовских планирует привезти в Москву бизнес из Америки. Звезда продает продукты из суперфудов, которые помогают организму восполнить недостающие витамины. Ведущая часто привозит подругам свою продукцию в подарок.

Юлия Бордовских планирует связать свою жизнь со здоровьем людей. Она учится на health-коуча, чтобы помогать людям вести здоровый образ жизни. Телеведущая много путешествует – сейчас она отдыхает в Юрмале, но также ездит в Москву и Европу. Её дети живут в США – 11-летний Федор учится в школе, а 20-летняя Маруся хочет стать фотографом. Юлия Бордовских на жизнь не жалуется и смотрит в будущее с оптимизмом.

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звездный разводрасставание с мужемЮлия Бордовских

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Юлия Бордовских рассталась с мужем
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