Юлия Бордовских рассталась с мужем

Юлия Бордовских наряду с другими звездами посетила фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. Во время закрытия телеведущая откровенно призналась, что рассталась с бизнесменом Алексеем Кравцовым после более десяти лет отношений. При этом она не выглядела расстроенной.

«Мы развелись недавно, но остались в прекрасных отношениях», — рассказала Юлия Бордовских порталу «7 дней».

Телеведущая заверила, что чувствует себя великолепно. Бордовских планирует привезти в Москву бизнес из Америки. Звезда продает продукты из суперфудов, которые помогают организму восполнить недостающие витамины. Ведущая часто привозит подругам свою продукцию в подарок.

больше по теме Бордовских в дерзком мини отметила 50-летие Она организовала праздник в Юрмале.

Юлия Бордовских планирует связать свою жизнь со здоровьем людей. Она учится на health-коуча, чтобы помогать людям вести здоровый образ жизни. Телеведущая много путешествует – сейчас она отдыхает в Юрмале, но также ездит в Москву и Европу. Её дети живут в США – 11-летний Федор учится в школе, а 20-летняя Маруся хочет стать фотографом. Юлия Бордовских на жизнь не жалуется и смотрит в будущее с оптимизмом.