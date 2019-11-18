Антон Хабаров подтвердил брак Мироновой с актером на 19 лет моложе

Друг 27-летнего Андрея Сороки Артем Хабаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ подтвердил, что актер взял в жены 46-летнюю актрису Марию Миронову. Год назад Андрей Сорока неожиданно уволился из театра, где они вместе играли и пропал с горизонта. Как сказал Хабаров, он слышал, что в семье Мироновой произошло пополнение. Как известно, актриса родила сына Феодора. «Мы с женой их еще не поздравили, поздравления будут позже. Поздравим обязательно. Для любви нет преград. Семья и отношения — это личное дело каждого», — сказал актер.

Что касается самого Сороки, то его недавно засняли с Марием Мироновой в аэропорту. Они вместе прилетели из греческих Афин. Именно там рожала звезда. При этом именно Андрей Сорока нес на руках сына Мироновой.

Журналистам удалось дозвониться до Андрея Сороки. У него поинтересовались, почему он продолжает скрывать тайную свадьбу с Марией Мироновой. «Я это не скрываю. Но я это и не подтверждаю», — сказал молодой актер, о котором известно, что он окончил театральный вуз в Екатеринбурге, после чего перебрался в столицу.

Отметим, что не так давно сама Мария Миронова говорила, что вышла замуж за человека, который далек от мира шоу-бизнеса.