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«Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна

По словам продюсера, у его 84-летнего друга большие проблемы.

«Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна
Джигарханян не выходит из больниц/http://globallookpress.com/

Продюсер Марк Рудинштейн в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о здоровье своего близкого друга актера Армена Джигарханяна. Как известно, несколько дней назад он был в очередной раз госпитализирован. «Он не выходит из больниц. Больница – дом, больница – дом. У него с рукой проблема, у него с двигательным аппаратом проблема. Но он все равно думает о работе», — заявил Марк Рудинштейн.

Марк Рудинштейн. Фото
Рудинштейн переживает за Джигарханяна/http://globallookpress.com/

При этом известно, что три недели назад актер принимал у себя дома премьер-министра Армении. Он попросил организовать гастроли своего театра в этой стране. С видным политиком они разговаривали на армянском языке.

Переживает о здоровье Армена Джигарханяна и его бывшая супруга 76-летняя Татьяна Власова. «Я просто сострадаю. Как он это все выдерживает», — сказала она и отметила, что всегда готова помогать бывшему супругу. К примеру, полтора месяца назад она привезла ему из Греции козий сыр, который сварила сама. Правда, сейчас женщина улетела в Америку, где проводит большую часть своего времени.

Рядом с Арменом Джигарханяном между тем находится его близкий друг Артур Согомонян. Он рассказал, что сейчас происходит с народным артистом. «Есть человек рядом с ним. Я вот поеду к нему с утра. Он не в реанимации. В обычной палате. Там проводится профилактическая поддерживающая терапия. Он должен раз в два-три месяца ложиться в больницу, чтобы прокапаться. Впереди зима. Надо, чтобы он не заболел. Надеюсь, что в следующем году будет чаще появляться на публике», — сказал Согомонян.

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Арен ДжигарханянАртур СогомонянМарк РудинштейнПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Власова
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«Он не выходит из больниц»: Рудинштейн раскрыл правду о здоровье Джигарханяна
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