Рудинштейн вспомнил, как Абдулов проиграл два миллиона рублей в казино

Продюсер Марк Рудинштейн в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему у него не сложились отношения с известными актерами Александром Абдуловым и Олегом Янковским. Как сегодня он считает, со звездами невозможно дружить. Иначе можно просто разочароваться в кумирах. Он уверен, что они живут в каком-то своем мире.

«Абдулову я давал два миллиона рублей, чтобы он отдал эти деньги на реконструкцию храма около Ленкома. В итоге все деньги он проиграл в казино. Он был сумасшедшим человеком. Когда садился за игровой стол, то больше для него не существовало ничего. В итоге храм потом реконструировали по программе восстановления церквей», — заявил Рудинштейн.

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Также у популярного продюсера не сложились отношения с актером Олегом Янковским. Он стал лицом другого фестиваля, снимался в рекламе. При этом на «Кинотавре», который создал именно Рудинштейн, бесплатно сниматься в рекламе отказывался.

«Он мне так сказал: «Купи мне «Мерседес», тогда я буду у тебя стоять на плакатах. А ведь я ему в свое время очень помогал. Он получал за работу на «Кинотавре» по три тысячи долларов в месяц от меня. Кроме того, если нам удавалось выбить деньги для фестиваля из банков, то десять процентов доставались ему», — заметил Марк Рудинштейн.