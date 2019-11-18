Пугачева объяснила, почему не дает карманных денег детям

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева объяснила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, почему она не дает карманных денег своим шестилетним детям Лизе и Гарри Галкиным. На вопрос журналистов, есть ли у ребят карманные средства она ответила: «Денег у них нет. Они же не работают».

Кроме того, певица призналась, что довольна творчеством своих детей. Как известно они растут очень разносторонними личностями. К примеру, посещают творческие кружки, рисуют, учат французский язык с преподавателем. который приходит к ним домой. Как сказала звезда, творчество – это всегда хорошо.

Между тем корреспонденты стали интересоваться, кем станут дети Примадонны, когда вырастут. «Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат», — сказала яркая исполнительница. Отметим, что певице будет уже больше восьмидесяти лет, когда это произойдет.

Лиза и Гарри Галкины родились в звездной семье в 2013 году от суррогатной матери. Сейчас ребята занимаются с преподавателями на дому. Ранее Алла Пугачева говорила, что в 2020 году отдаст детей в первый класс. Правда, она не стала уточнять, в какой именно школе будут учиться в недалеком будущем Лиза и Гарри.