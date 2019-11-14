«До совершенства один шаг»: Пугачёва поздравила разводящуюся Лолиту с днем рождения

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва в Instagram не забыла поздравить певицу Лолиту с днем рождения. Яркой исполнительнице исполнилось 56 лет. «С Днём рождения, красотка. До совершенства один шаг. Смелей», — написала она красивые слова в адрес подруги и разместила ее архивный снимок, на котором Лолите не больше тридцати лет.

Напомним, что у Лолиты сейчас не самые простые времена в жизни. Несколько месяцев назад стало известно, что она рассталась со своим пятым супругом тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Первое время многим казалось, что звезда просто поживет отдельно с мужчиной и, возможно, они помирятся.

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Однако со временем стало ясно, что воссоединения с супругом, с которым она прожила девять лет, у звезды уже точно не будет. Сейчас начался скандальный бракоразводный процесс. Певица уверяет, что Иванов, в частности, завел любовницу, которую содержал на ее деньги. Кроме того, благодаря Лолите он получил израильский паспорт и может теперь беспрепятственно колесить по всему миру.

Со своей стороны, Дмитрий Иванов заметил, что Лолите надо успокоиться и без лишней ругани и привлечения повышенного внимания расстаться с ним. Как он заверил, девушка у него сейчас действительно есть, но она появилась уже после расставания с исполнительницей.