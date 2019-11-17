Младшего сына Кейт Миддлтон учит пению «обезьянка»

Обучение проходит в игровой форме и к концу курса принц выучит 500 песен.

Кейт Миддлтон решила не затягивать время и повела своего младшего сына Луи на уроки пения на детские курсы Monkey Music. Занятие стоит 12 фунтов стерлингов (986 рублей).

У образовательного учреждения есть несколько филиалов, но куда именно герцогиня Кембриджская водит малыша не раскрывается из соображений безопасности.

Занятия проводятся в игровой форме — вместо учителя пение преподает обезьянка-марионетка. На занятиях присутствуют и родители, которых также просят петь вместе со своими чадами.

Кроме пения, дети со своими мамами и папами водят хороводы.

«Родители доверяют нам с 1992 года. Курсы состоят из четырех ступеней, каждая из которых разработана с учетом возраста учеников от 3 месяцев до 4 лет: новорожденных, детей ясельного возраста и дошкольников», — говорится на сайте школы.

Там также уточняется, что за время прохождения курса дети по программе выучат 500 песен.

Принцу Луи сейчас год и семь месяцев. Он родился 23 апреля в прошлом году, напоминает Express.

Его старшего брата — принца Джорджа — Кейт и Уильям отдали на балет. По словам его отца, мальчику танцевать очень нравится.