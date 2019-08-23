Хореограф Шер дал отпор критикам балетных уроков принца Джорджа

Школьное расписание принца Джорджа стало предметом насмешек ведущей утреннего шоу Good Morning America.

Лара Спенсер заявила, что как и многие другие дети, он возвращается к занятиям, но кроме стандартных предметов, таких, как математика, естественные науки и история, будущий король Англии будет изучать религию, программирование и балет.

больше по теме Директор школы обнародовала расписание принца Джорджа Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон 5 сентября пойдет во второй класс.

«Принц Уильям сказал, что принцу Джорджу очень нравится балет… Ну, что же, принц Уильям, у меня для вас новости, посмотрим, как долго это продлится», — завила она.

Выпад Спенсер возмутил многих зрителей. Среди них оказался и знаменитый хореограф, который работал с Шер и Бритни Спирс, — Брайан Фридман.

«Посмотрите на это милое личико будущего короля Англии. Этого замечательного парнишку гнобит по национальному американскому телевидению взрослая женщина за то, что он занимается балетом! Вам должно быть стыдно, так как из-за вас мальчишки станут отказываться заниматься танцами», — возмутился танцор.

«Когда я рос и ходил на танцы, меня точно также унижали, и теперь она учит этому же с телеэкрана. Я в ярости и требую, чтобы она принесла извинения принцу Джорджу и всем танцорам и танцовщицам!» — цитирует Mirror хореографа.