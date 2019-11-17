«Мороженое и рижские печенья»: Вайкуле назвала свои любимые десерты 

65-летняя Лайма Вайкуле не скрывает: она абсолютно равнодушна к деликатесам. Латвийская эстрадная исполнительница относится к еде скорее как к топливу. По словам певицы, она ест только для выработки жизненно необходимой энергии. В одном из интервью артистка призналась, что знакомые часто сравнивают ее с гусеничкой из-за любви к фруктам и ягодам.

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Вайкуле уверена, что еда должна быть простой и однообразной. Певица редко добавляет в блюда различные соусы или приправы. При этом Лайма не представляет свою жизнь без сладкого. Говоря о любимых десертах, знаменитость подметила, что обычно отдает предпочтение мороженому, которое продается у них в Риге, или же рижским рождественским печеньям. Певица старается не увлекаться мучным, прекрасно понимая, что это скажется на ее фигуре.

«Еда должна быть простой и однообразной. Не люблю никакие соусы, никакие приправы. Главное — чтобы было топливо», — отметила Лайма в интервью журналу «Домашний очаг».

Напомним, что этим летом Алла Борисовна вместе с мужем отдыхала в Юрмале. Примадонна отечественного шоу-бизнеса повидалась с Вайкуле, устроив двойное свидание на берегу Балтийского моря. Пугачева забронировала столик в одном из местных ресторанов, пригласив на ужин Лайму. Певица пришла на встречу к Алле Борисовне и Максиму Галкину в сопровождении своего возлюбленного, музыканта Андрея Латковского.