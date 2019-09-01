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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле

Алла Борисовна вместе с шоуменом побывала на вечеринке близких друзей в Юрмале.

Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Максим Галкин и Лайма Вайкуле (Фото: Globallookpress.com)

Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле — Андрея Латковского. Подкрепившись на фуршете, ведущий программы «Лучше всех!» пригласил на танец избранницу именинника.

Сидя за столиком в компании виновника торжества, Примадонна снимала все происходящее на камеру. Позже сам Галкин смонтировал видео, опубликовав его на личной страничке в Instagram. Ради шутки телеведущий добавил и кадр с Ксении Бородиной. Ранее супруга Курбана Омарова критиковала в соцсети концерт Дженнифер Лопес. Слова светской львицы Максим использовал и в своем видео.

«Мне не хватило драйва», — говорила тогда Ксения.

При этом ролик Галкина с Вайкуле, в отличие от выступления Лопес — знаменитость оценила по достоинству, оставив комментарий в профиле телеведущего.

«Тут хватило точно», — заверила Бородина, похвалив Максима за смекалку и чувство юмора.

Напомним, что летние каникулы Максим Галкин и Алла Пугачева провели в Юрмале вместе с 5-летними двойняшками Гарри и Лизой. Супруги успели сходить на двойное свидание, поужинав в компании Лаймы Вайкуле и Андрея Латковского на берегу Балтийского моря.

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Тэги:

Алла ПугачеваЗвездные детиЛайма ВайкулеМаксим Галкин

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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
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