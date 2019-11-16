«Свадьбы я не люблю»: Поплавская вспомнила, как расписалась с Гинзбургом 1 апреля

Актриса Яна Поплавская заявила, что долгое время отказывалась играть свадьбу со своим первым супругом режиссером Сергеем Гинзбургом. Напомним, что вместе они были двадцать пять лет. На свет в браке у них родилось двое сыновей. В 2011 году она развелась с режиссером.

«Свадьбы я не люблю. Никогда не хотела выходить замуж. Это, кстати, удивляло моих родителей. Папа еще понимал меня, а вот мама наотрез отказывалась. Я за первого мужа, если честно, не хотела выходить замуж. При этом сначала у нас были замечательные отношения. Свадьбы мы сыграли лишь спустя 2,5 года», — сказала актриса.

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По словам «Красной Шапочки» советского кинематографа, торжество с Сергеем Гинзбургом прошло 1 апреля. «Он должен был на год уехать в Канаду. Тогда Сергей служил в театре Олега Киселева. Он прибежал в один из дней и сказал: «Пошли в ЗАГС». У меня даже не было платья невесты. Хотя красивое платье все-таки было. Я сделала прическу. В итоге брак мы оформили в день смеха. В другие даты все было расписано, а в этот день никто не хотел жениться», — заявила она.

Как сказала звезда, с годами она поняла, что свадьбу все-таки не следовало играть 1 апреля. «Пусть это будет самая большая ошибка в моей жизни», — заметила Яна Поплавская, которая в следующем году должна сыграть свадьбу со своим новым возлюбленным радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 12 лет.