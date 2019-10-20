«Я плакала страшно»: Поплавская рассказала об издевательствах Гинзбурга

С известным режиссером она развелась в 2011 году.

Актриса Яна Поплавская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поведала о своих отношениях с режиссером Сергеем Гинзбургом. Замужем за ним она была на протяжении 25 лет. От этого брака родилось двое детей.

«Мои отношения с мужем очень ухудшились после рождения второго ребенка. Муж издевался надо мной. Говорил, что я страшная и толстая. Он сказал: «Посмотри на себя в кого ты превратилась». Я плакала в те моменты страшно», — заявила актриса.

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По словам Поплавской, для нее те издевательства любимого человека послужили хорошей встряской. Она начала понимать, что происходит. Гинзбург просто ее уже не любил и просто искал повод, чтобы поиздеваться. Она была финансово зависима от него.

«Я поняла, что несчастлива. Села в какой-то момент на все диеты. Вышла на работу. Не ела вообще. Сбросила за короткий отрезок времени 35 килограммов. Тогда я поняла, что больше в своей жизни не буду зависеть материально ни от одного мужчины», — сказала Яна Поплавская.