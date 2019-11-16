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Сын Рудковской от Батурина отказался сниматься в ее реалити-шоу

Продюсер рассказала о причинах такого поступка молодого человека.

Сын Рудковской от Батурина отказался сниматься в ее реалити-шоу
Сын Рудковской от Батурина не стал сниматься в ее шоу/http://globallookpress.com/

Семнадцатилетний сын продюсера Яны Рудковской от миллиардера Виктора Батурина Николай отказался сниматься в реалити-шоу «Яна Супер». Об этом звезда рассказала в эфире вечернего шоу «Все к лучшему» с Юлией Барановской на «Русском радио».

Яна Рудковская. Фото
Сын Рудковской от Батурина отказался сниматься в ее шоу/http://globallookpress.com/

«Мои старшие дети не хотели сниматься в этом шоу. Коля вроде бы сначала согласился, но потом ответил отказом. Он сказал, что не хочет благодаря матери стать популярным. Он в итоге слился, но я все равно обещаю, что будет много сюрпризов», — сказала продюсер.

Как она отметила, главное действующее лицо в шоу она сама. Немало времени уделено и фигуристу Евгению Плющенко, ее мужу. Как отметила Рудковская, муж долго не соглашался сниматься. Его смущали камеры, которые расставлены по всему дому. В итоге было принято решение, что у звезд будут выходные. В такие дни камеры выключат.

Как отметила Рудковская, огромная заслуга, что Плющенко согласился сниматься в реалити-шоу принадлежит светской львице Ксении Собчак. Она, как известно, один из главных идейных вдохновителей проекта. «Ксюша красиво и правильно донесла до Жени смысл шоу. Она сказала, что ее мало интересует, чем мы занимаемся под камерами. Ее больше волновали наши истории. Людям сейчас вообще надоели все эти картины из Instagram. Сейчас в моде событийность», — сказала Яна Рудковская.

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Тэги:

Вечернее шоу "Все к лучшему"Евгений ПлющенкоНиколай БатуринЮлия БарановскаяЯна Рудковская
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Сын Рудковской от Батурина отказался сниматься в ее реалити-шоу
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