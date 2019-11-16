Собчак после свадьбы стала тщательно контролировать быт мужа

Приятель светской львицы Ксении Собчак рассказал, как протекает быт телеведущей и ее избранника режиссёра Константина Богомолова после свадьбы. Торжество, напомним, состоялось два месяца назад. Как он отметил, они нечасто употребляют алкоголь. При этом могут немного выпить, но, конечно, не напиться. Ксения тщательно контролирует быт мужа. Рубашки отвозит в химчистку специально нанятый человек. Еду для звезд готовит повар, который прошел специальное обучение.

На тусовках и светских мероприятиях звезды, как правило, появляются вместе. У режиссера не так много близких друзей. Зато у его жены их пруд пруди. При этом Собчак далеко не отпускает любимого. Она хочет знать обо всех его передвижениях. Богомолов постоянно на связи с любящей женой.

Как сказал приятель, со стороны может показаться, что больше загружена Собчак по работе. На самом деле это не так. Богомолов очень много работает. Просто у его супруги более прибыльные проекты. В театре, конечно, нет таких высоких заработков. Хотя и режиссер не бедствует.

Живут звезды в разных местах. Богомолов снимает жилье в центре столицы. Порой они уезжают в загородный дом Собчак в поселке «Горки-8». В следующем году закончится строительство их общего дома. Туда они и переберутся. Вместе с ними будет жить и сын телезвезды от актера Максима Виторгана Платон, сообщает «Комсомольская правда».