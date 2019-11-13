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«Никита Сергеевич не забывает»: Собчак тонко подколола Михалкова

Светскую львицу задело, что режиссер целый час на федеральном канале обсуждал ее свадьбу.

«Никита Сергеевич не забывает»: Собчак тонко подколола Михалкова
Собчак тонко подколола Михалкова/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак в Instagram раскритиковала и очень тонко подколола режиссера Никиту Михалкова. Она узнала, что целый час эфирного времени на канале «Россия-24» он посвятил рассказу о ее свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым. Телеведущая напомнила, что вообще-то за эфирное время на федеральном канале платят как раз простые жители России.

«Старый друг лучше новых двух. Никита Сергеевич не забывает. Думаю, не пройдет и полгода, как Никита Сергеевич уделит внимание моему интервью с Маргаритой Симоньян или премьере Театра на Малой Бронной «Нормы» Диденко», заметила она, упрекнув режиссера, что со свадьбы вообще-то прошло уже два месяца и обсуждения давно закончились.

Также она привела яркую цитату, которую обронил Михалков, когда говорил о свадьбе Собчак: «Ад пуст, все черти здесь». Собчак заметила, что раньше после таких слов в свой адрес она писала Михалкову открытые письма, но сейчас ограничится постом в соцсетях.

Она заметила, что в своей речи Михалков напирал, что телеведущей выдали катафалк без предъявления трупа. Он не может понять, как так случилось. В конце поста Собчак подколола режиссера: «А вы в последнее время то, что снимаете, вы это всерьёз снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга… А упрекать нас в том, что мы не предъявили труп при получении катафалка…Нам то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый Госбюджет», — сказала светская львица, намекая, на чьи деньги снимает свои картины прославленный режиссер.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакНикита Михалков
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«Никита Сергеевич не забывает»: Собчак тонко подколола Михалкова
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