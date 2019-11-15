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«Буря оваций!»: заплаканная Климова растерялась после встречи со зрителями

Актриса потрясена приемом жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

«Буря оваций!»: заплаканная Климова растерялась после встречи со зрителями
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова, поделилась впечатлениями от гастрольного тура по городам Урала. В своем официальном аккаунте в Instagram артистка выложила фото с букетом ярких цветов, в которые органично вплетены шишки, — негласный символ Урала. На фотографиях заплаканная актриса не скрывает эмоций после спектакля — такой теплой реакции она не ожидала.

В сообщении Екатерина пишет, что давно ждала встречи с Сибирью. Она получила от зрителей море цветов и бурю оваций. Актриса поблагодарила Екатеринбург, Челябинск и Тюмень за максимально теплый прием, а также рассказала, что уже совсем скоро она окажется в Сургуте и Ханты-Мансийске. И хотя Климова очень хочет домой, но она также понимает, что подобные гастроли это и есть счастье.

Напомним, в Начале сентября Екатерина Климова выступала в Крыму со спектаклем Love letters и осталась в полном восторге как от пейзажей и погоды, так и от зрителей. Актриса пообещала, что обязательно вернется в это теплое место.

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Тэги:

Екатерина КлимоваМастер и МаргаритаМихаил Булгаков
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«Буря оваций!»: заплаканная Климова растерялась после встречи со зрителями
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