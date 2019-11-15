Помощник Разина объяснил, почему провалилась карьера дочери Осина

Помощник Андрея Разина Сергей объяснил, почему дочь Евгения Осина Агния не ездит с концертами по стране. Напомним, что вскоре после смерти музыканта, который скончался год назад, продюсер группы «Ласковый май» заявил, что берет шефство над девушкой. Он намеревался сделать ее эстрадной звездой. Как утверждал Разин, у Агнии Осиной огромный талант. Однако спустя год стало ясно, что эти слова несколько разошлись с делом. Девушка не дает никаких концертов и с гастролями не ездит.

«Агния Осина сейчас сосредоточена на учебе. У нее нет времени, чтобы ездить по гастролям. У нее плотный график учебы. Она же очно учится. Когда она закончит учебу, то у нее будет больше свободного времени. Тогда уже можно будет по концертам ездить, по гастролям, в студии записываться», — заявил нам помощник Андрея Разина.

больше по теме Агния Осина потеряла права на три композиции отца Исполнять песни будет Анастасия Годунова, которую музыкант воспитывал в последние годы жизни.

Напомним, что Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года в столице в своей квартире. В последние годы музыкант злоупотреблял алкоголем. После его смерти началась борьба за его творческое наследие.

Не так давно гражданская жена музыканта Елена Скорнякова заявила, что подала в суд на Андрея Разина. Как считает женщина, продюсер причинил много вреда ее дочери Анастасии Годуновой, которую Евгений Осин воспитывал как родную. Девушке, в частности, нельзя петь песни Осина. Как сказала Скорнякова, после смерти Осина от нее отвернулись многие друзья. Они поняли, что все права на творчество перейдут к дочери исполнителя Агнии. В связи с этим у тринадцатилетней Годуновой случилась длительная депрессия. Между тем помощник Разина сказал, что родные Осина просили продюсера не комментировать ситуацию, касающуюся творческого наследства.