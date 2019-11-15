Гражданская жена Осина подала в суд на Андрея Разина

Елена Скорнякова заявила, что продюсер причинил ей и ее дочери много вреда.

Гражданская жена музыканта Евгения Осина, который ушел из жизни год назад, Елена Скорнякова подала в суд за оскорбления на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Как заявила женщина, этот человек причинил много вреда ей и ее дочери Анастасии Годуновой, которую Осин любил всегда как родную.

По словам Скорняковой, после смерти певца Разин стал продюсером биологической дочери Евгения Осина Агнии. Он стал запрещать Анастасии Годуновой, которой сейчас 13 лет, исполнять песни музыканта.

Как сказала Скорнякова, после смерти Осина от нее отвернулись многие друзья. Они поняли, что все права на творчество перейдут к дочери исполнителя Агнии. В связи с этим у тринадцатилетней Годуновой случилась длительная депрессия, из которой она до сих пор не может выйти. Скорнякова заметила, что она пытается разговаривать с дочерью и объяснять, что таков мир шоу-бизнеса, но подросток все равно находится в шоке. Девушка не понимает, почему она не может петь песни Евгения Осина, которого считает своим отцом.

«Очень много было «перевертышей» в СМИ при поддержке Разина, который обвинил меня и Настю во всех смертных грехах. Для него это, может быть, раз плюнуть, но общественность, школа, дети, которые учатся с Настей, принимают это все за чистую монету. Я считаю, что за это человек должен отвечать перед судом», — сказала Елена Скорнякова, слова которой приводит «Собеседник».