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«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин высказался о помощи Заворотнюк

По словам продюсера, его семья очень переживает за здоровье актрисы.

«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин высказался о помощи Заворотнюк
Иосиф Пригожин. Фото: globallookpress.com

На состоявшейся накануне премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды» среди множества российских звезд шоу-бизнеса, актеров и других знаменитостей, были супруги Иосиф Пригожин и Валерия. Пара демонстрировала прекрасное настроение, как будто и не было недавнего скандала с Михальчик, во всеуслышание заявившей, что экс-муж певицы Александр Шульгин не избивал артистку.

По словам продюсера, грустить и хандрить рядом с Валерией просто невозможно. Да и каждый прожитый день надо беречь и проживать его с радостью.

«Но в жизни бывают разные ситуации. Слышали ведь, что творится у Анастасии Заворотнюк…» — напомнил Пригожину журналист кр.ru.

Продюсер отметил, что ему, конечно, известна ситуация с актрисой. По словам Иосифа Пригожина, он никому не пожелал бы того, через что приходится проходить Заворотнюк и ее семье. Муж Валерии подчеркнул, что они верят в лучший исход и даже предлагают ей помощь.

«Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь», — признался продюсер.

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Анастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракИосиф Пригожинпевица Валерия
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«Не буду колотиться в закрытую дверь»: Пригожин высказался о помощи Заворотнюк
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