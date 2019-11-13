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Пригожин о Шульгине: он держал сына в вольере и «избивал как собаку»

По словам продюсера, его коллега должен сидеть в тюрьме, но в России не те законы.

Пригожин о Шульгине: он держал сына в вольере и «избивал как собаку»
Пригожин рассказал, как Шульгин издевался над детьми/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин обрушился с резкой критикой на своего коллегу Александра Шульгина, бывшего мужа Валерии. По его словам, тот просто издевался над женой и детьми.

Артемий Шульгин. Фото
Шульгин издевался над старшим сыном/http://globallookpress.com/

«На протяжении большего количества времени он издевался над ними по полной программе. Артемию, старшему сыну Валерии, больше всех досталось. Я не хочу быть адвокатом, конечно. Сейчас Артемий уже женился, он самостоятельный человек», — заявил Иосиф Пригожин.

Как добавил продюсер, Артемий несколько лет назад виделся с отцом на фестивале в Каннах. Нормального разговора у них не получилось. «Я знаю, что он даже своему младшему сыну не оставил мобильный телефон. У каждого из них есть собственное право на комментарий. Тема вообще никогда не хотел об этом говорить, но если сейчас он вдруг решил прокомментировать эту ситуацию, то у него что-то накипело. Естественно, что у них есть обида за мать. Я хочу сказать, что они очень честные ребята, порядочные и справедливые. Артемий сидел в вольере! Его, еще совсем ребенком, избивали, как собаку. По идее, это только в России возможно, что насилие в семье не преследуют уголовно. И Валерия этим очень возмущена. Такие отцы, как Шульгин, должны в тюрьмах сидеть. За издевательства. И хорошо, что у нее появился я. А так, на что бы она жила с тремя детьми? Униженная, оскорбленная мать», — заметил Иосиф Пригожин.

Как отметил продюсер, он не понимает, почему в Госдуме порой принимают законы, которые защищают таких людей, как Шульгин. «Я сам мужчина, и никогда подобные вещи себе не позволял. Настоящий мужчина не будет своей женщине доказывать состоятельность кулаками», — сказал Иосиф Пригожин.

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Александр ШульгинАртемий ШульгинВалерияИосиф Пригожин
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Пригожин о Шульгине: он держал сына в вольере и «избивал как собаку»
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