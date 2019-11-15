«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной

Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой. «Весной она попала в больницу, а сейчас перестала выходить на связь», — заявил Андрей Малахов.

Как сказал телеведущий, Татьяна Доронина на протяжении многих лет жила и творила в своем театре. При этом в кино она не играла больше тридцати лет. В прошлом году случилась неприятная история. Актрису убрали с поста художественного руководителя театра. Ей придумали должность почетного президента. Татьяна Доронина очень сильно расстраивалась по этому поводу. Она, конечно, была не согласна с такой постановкой дел, но сделать ничего не могла. При этом Малахов заметил, что на кадровые перестановки она все-таки согласилась, но только на определённых условиях. Как он заметил, условия так и не были выполнены, но это отдельный разговор.

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Также Малахов сообщил, что в театре, когда с должности худрука сместили Доронину, стали возникать потасовки. Актеры были не согласны с нынешними управленцами, включая деятельность худрука Эдуарда Боякова. Как сказал Малахов, Доронина уже с весны не появляется в родном театре. Остается только гадать, что с ней сейчас происходит, сообщает «СтарХит».

Напомним, что сейчас Татьяне Дорониной 86 лет. За свою жизнь она пять раз была замужем. К примеру, первым супругом был известный актер Олег Басилашвили. Детей у звезды нет.