«Я таких денег не видела»: Андреева удивилась заработкам Малахова

Ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказалась относительно недавнего интервью, которое дал ее коллега Андрей Малахов светской львице Ксении Собчак. Отметим, что ведущий заявил, что во времена работы на «первой кнопке» он получал порядка пятидесяти тысяч долларов в месяц. При этом он отмечал, что больше его получали только два человека – Иван Ургант и Владимир Познер. Сейчас, как говорил Малахов, у него примерно такая же зарплата на канале «Россия-1», где он ведет ток-шоу.

«Когда я услышала, какая у Андрея Малахова зарплата, то, конечно, порадовалась за него. Я таких денег не видела», — заметила она.

Ведущая Алла Довлатова отметила, что, возможно, Андрей Малахов имел в виду общий свой заработок в месяц с учетом корпоративов и своего журнала, где он трудится главным редактором. «Все равно в России большая несправедливость между зарплатами мужчин и женщин. Не буду называть другие фамилии мужчин, но я их знаю. Неравенство зарплат бросается в глаза», — заметила она.

Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Она лауреат «ТЭФИ» в номинации «Ведущий информационной программы». Андреева замужем за бизнесменом из Черногории Душаном Перовичем. Вместе они уже больше двадцати лет.