«Это дорогой подарок!»: Калашникова в четвертый раз стала жертвой ограбления

Актриса и певица Анна Калашникова лишилась дорогого телефона. Во время отдыха в ресторане «Джанфранко» на Воротынской у знаменитости вытащили из сумки гаджет, которым она даже не успела воспользоваться, ведь ей его только что подарили.

Похитили у Анны не что нибудь, а айфон последней модели. Стоимость такого аппарата сегодня составляет 130 тысяч рублей. Портал Teleprogramma.pro сегодня уже связывался со звездой, но она была так подавлена, что не смогла ответить на наши вопросы. Но позднее Калашникова согласилась рассказать подробности случившегося.

«Телефон у меня украли после одного мероприятия в ресторане. Аппарат мне подарили в тот самый вечер. Айфон был в подарочном пакете. Но когда я приехала домой, то обнаружила, что телефона нет», — заявила наш звездный колумнист.

Выяснилось также, что это, к сожалению, уже не первый раз, когда Анна сталкивается с грабителями и лишается дорогого телефона.

«Год назад у меня также украли айфон десятой модели, а до этого стащили 6-й и 7-й модели. То есть это уже четвертая кража телефона! Очень надеюсь, что полиция их найдет. Все же это дорогой подарок», — пожаловалась актриса.