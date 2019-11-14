«Не могу говорить!»: воры не пощадили Калашникову, лишив самого дорогого

Певица, актриса и просто красавица Анна Калашникова осталась без дорого смартфона. Женщину обокрали прямо в ресторане. Отдых в заведении «Джанфранко» на Воротынской улице не принес Анне ничего, кроме разочарования, ведь именно там неизвестные похитили у красотки новый смартфон IPhone 11 PRO.

Калашникова тут же вызвала сотрудников полиции, которые быстро прибыли на место происшествия. В данный момент идет полномасштабная проверка, обыск работников ресторана, а также посетителей, которые, мягко говоря, не особо довольны подобным обращением.

Портал Teleprogramma.pro связался с несчастной Анной, которая разом потеряла девайс стоимостью в 130 тысяч рублей. К сожалению, Калашникова раздосадована внезапной потерей, ей пока не до разговоров: