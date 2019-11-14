«Во-первых, у телевидения нет частей»: Минаев высмеял критиков Галкина

Журналист и писатель Сергей Минаев поддержал Максима Галкина, которого подвергли критике его многочисленные коллеги. Напомним, недавно на концерте в Новосибирске комик заявил, что на российском ТВ действует цензура и заодно пожаловался, что ему до сих пор не дали звание «Народный артист России».

Из-за этого высказывания на артиста обрушилась целая волна возмущений. В частности, с Галкиным не согласились Стас Садальский, Владимир Соловьев, Артем Шейнин и Дмитрий Киселев. Шейнин, Соловьев и Киселев даже предложили дать Галкину звание народного, лишь бы он замолчал.

Сергей Минаев, хоть и не стал подтверждать слова Галкина о наличии цензуры, но немного осадил острословов. На своем YouTube-шоу журналист процитировал Шейнина: «Он рассуждает о той части телевидения, о которой он изнутри не знает, наверное, ничего».

И ответил на эту цитату, осадив порыв остроумия Шейнина: «Ну, во-первых, у телевидения нет частей. Это у тела они есть, пятая точка, например. А у телевидения есть каналы, программы, шоу. Это не называется частями тела».