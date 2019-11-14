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Шепелев честно ответил на вопрос об отношениях с семьей Фриске

Телеведущий по-прежнему не разрешает им видеться с внуком.

Шепелев честно ответил на вопрос об отношениях с семьей Фриске
Шепелев не дает родным Фриске видеться с внуком/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что родные его скончавшейся в 2015 году от рака жены Жанны Фриске, не общаются по его инициативе с его сыном, шестилетним Платоном Шепелевым. На вопрос, в каких он сейчас отношениях с семьей Фриске, Шепелев ответил одним словом: «Никаких». Напомним, что телеведущий уже несколько лет не позволяет родителям Жанны Фриске видеться с сыном Платоном. Они уже много раз просили мужчину одуматься и переменить свое решение, но он непреклонен.

Ольга Фриске. Фото
Мать Жанны Фриске несколько лет не видела внука/http://globallookpress.com/

Также телеведущий рассказал, как познакомился со своей второй половиной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они уже почти год. «Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста», — заявил Дмитрий Шепелев.

Как сказал телеведущий, до него только недавно дошло, что нужно проводить время с любимой женщиной и без детей. Как он считает, круглосуточная роль родителя сведет на нет всю романтику. Сейчас порой вместе с Тулуповой Шепелев старается улететь за границу, чтобы побыть вдвоем. Делает он это примерно раз в месяц. Не так давно вместе с любимой женщиной он был в Мюнхене.

Перечислил супруг Жанны Фриске и качества, которые он особенно ценит в новой избраннице. Это доверие, красота и чувство юмора, сообщает peopletalk.ru.

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Шепелев честно ответил на вопрос об отношениях с семьей Фриске
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