Шепелев честно ответил на вопрос об отношениях с семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что родные его скончавшейся в 2015 году от рака жены Жанны Фриске, не общаются по его инициативе с его сыном, шестилетним Платоном Шепелевым. На вопрос, в каких он сейчас отношениях с семьей Фриске, Шепелев ответил одним словом: «Никаких». Напомним, что телеведущий уже несколько лет не позволяет родителям Жанны Фриске видеться с сыном Платоном. Они уже много раз просили мужчину одуматься и переменить свое решение, но он непреклонен.

Также телеведущий рассказал, как познакомился со своей второй половиной, дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они уже почти год. «Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста», — заявил Дмитрий Шепелев.

больше по теме Джигурда отказался идти на шоу Шепелева после объявившейся внебрачной дочки Как сказал артист, у него всего пять официальных детей и больше ему не надо.

Как сказал телеведущий, до него только недавно дошло, что нужно проводить время с любимой женщиной и без детей. Как он считает, круглосуточная роль родителя сведет на нет всю романтику. Сейчас порой вместе с Тулуповой Шепелев старается улететь за границу, чтобы побыть вдвоем. Делает он это примерно раз в месяц. Не так давно вместе с любимой женщиной он был в Мюнхене.

Перечислил супруг Жанны Фриске и качества, которые он особенно ценит в новой избраннице. Это доверие, красота и чувство юмора, сообщает peopletalk.ru.