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«Я не прекращал никогда пить»: Старчиков признался в алкогольной зависимости

Актер и сейчас порой после спектакля не может без рюмки.

«Я не прекращал никогда пить»: Старчиков признался в алкогольной зависимости
Старчиков борется с алкогольной зависимостью/http://globallookpress.com/

Актер Степан Старчиков в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» признался в алкогольной зависимости. При этом он рассказал, что справиться с вредной привычкой ему часто помогает его любимая жена актриса Ирина Елагина. Вместе они уже 33 года. В студии он вспомнил их историю знакомства и то, как жена помогает ему справляться с вредной привычкой.

Ирина Елагина. Фото
Жена Старчикова спасает его от алкоголя/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы познакомились в Красноярске. В тот период я был на гастролях в красноярском театре. Однажды сидел за обедом в доме актера и вдруг входят две девушки, одна из которых более потрясающая, чем другая. Так и завязалась наша дружба», — заметил Степан Старчиков.

По его словам, будущая жена в тот период училась на заочном отделении ГИТИСа. «Предложение будущей жене я сделал в Бресте. Мы гуляли вечером и в какой-то момент я решился на очень важные слова. При этом она почему-то испугалась и убежала. Я немного растерялся, но все-таки ее догнал и объяснил смысл своих слов», — сказал актер.

Также он отметил, что пока не может побороть вредную привычку. Порой он злоупотребляет алкогольными напитками. Причем сам прекрасно это понимает. «Я не прекращал никогда пить. Кто Бог театра – Дионис. Бог виноделия и бог театра. Я, конечно, никогда не бился в кровь и не валялся в подворотнях. Когда заканчивается спектакль и у тебя трясутся руки, то мне надо выпить. При этом мне очень часто помогает жена. Она борется с моей вредной привычкой», — заявил он.

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Тэги:

Борис КорчевниковИрина ЕлагинаПрограмма "Судьба человека"Степан Старчиков
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«Я не прекращал никогда пить»: Старчиков признался в алкогольной зависимости
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