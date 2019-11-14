«Я не прекращал никогда пить»: Старчиков признался в алкогольной зависимости

Актер Степан Старчиков в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» признался в алкогольной зависимости. При этом он рассказал, что справиться с вредной привычкой ему часто помогает его любимая жена актриса Ирина Елагина. Вместе они уже 33 года. В студии он вспомнил их историю знакомства и то, как жена помогает ему справляться с вредной привычкой.

«Мы познакомились в Красноярске. В тот период я был на гастролях в красноярском театре. Однажды сидел за обедом в доме актера и вдруг входят две девушки, одна из которых более потрясающая, чем другая. Так и завязалась наша дружба», — заметил Степан Старчиков.

По его словам, будущая жена в тот период училась на заочном отделении ГИТИСа. «Предложение будущей жене я сделал в Бресте. Мы гуляли вечером и в какой-то момент я решился на очень важные слова. При этом она почему-то испугалась и убежала. Я немного растерялся, но все-таки ее догнал и объяснил смысл своих слов», — сказал актер.

Также он отметил, что пока не может побороть вредную привычку. Порой он злоупотребляет алкогольными напитками. Причем сам прекрасно это понимает. «Я не прекращал никогда пить. Кто Бог театра – Дионис. Бог виноделия и бог театра. Я, конечно, никогда не бился в кровь и не валялся в подворотнях. Когда заканчивается спектакль и у тебя трясутся руки, то мне надо выпить. При этом мне очень часто помогает жена. Она борется с моей вредной привычкой», — заявил он.