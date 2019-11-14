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Первая жена Степана Старчикова ушла к актеру Лавроненко

По словам звезды, ему было очень тяжело после предательства супруги.

Первая жена Степана Старчикова ушла к актеру Лавроненко
Первая жена предала Старчикова/http://globallookpress.com/

Актер Степан Старчиков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о предательстве первой супруги актрисы Лидии Петраковой.

Степан Старчиков. Фото
Старчикова предала первая жена/http://globallookpress.com/

«С первой женой мы познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ. Мы делали вместе отрывок на первом курсе. Он имел оглушительный успех. Но поженились мы на четвёртом курсе. Она была старше была меня на пять лет», — заметил актер.

Старчиков сказал, что после окончания учебы его, закончившего школу-студию МХАТ с золотой медью, оставляли служить в театре, но он уехал в театр на Литейном, где, как он считал, у него больше перспектив. Ему сразу предложили несколько главных ролей.

«Особых проблем у меня в общем-то никогда с женой не было. Но ее допоздна не было дома. А потом мы я нашел ее дневник, где она посвящала трогательные слова другому молодому человеку. Она признавалась ему в любви. Я открыл и, прочитав кусок текста, понял, кто это пишет. Я напился, ушёл к теще. Не было никаких скандалов с женой, выяснений отношений. Мы разошлись, и я съехал к маме», — сказал Старчиков.

Позже он узнал, что у супруги роман с актером Константином Лавроненко. «Я его видел, поскольку он работал в театре. Он был младше меня, я не особо обращал на таких внимание», — заметил он.

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Тэги:

Борис КорчевниковКонстантин ЛавроненкоЛидия ПетраковаПрограмма "Судьба человека"Степан Старчиков
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Первая жена Степана Старчикова ушла к актеру Лавроненко
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