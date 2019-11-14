Полина Гагарина призналась, что она бывает строгой мамой

В последнее время Полина Гагарина удивляет поклонников неожиданными признаниями. Недавно она заявила журналистам, что ее не устраивает гендерная принадлежность, и она хотела бы родиться мужчиной.

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Следующим шагом стало решение звезды откровенно поговорить и ответить на вопросы своих подписчиков в социальной сети Instagram. Так, Полина призналась, что она не хотела бы повторить свой опыт участия в китайском проекте Singer.

Также Гагарина отметила, что бывает строгой мамой. Правда, чтобы она стала такой, надо сильно постараться. Поинтересовались подписчики и о том, как певице удается сохранять стройную фигуру. Она ответила, что в течение дня она ест все, что захочется, главное – не переедать.

Что касается ее творческой деятельности, то артистка рассказала, что она никогда не учит тексты своих песен наизусть, слова запоминаются сами. Нет в окружении звезды и человека, к чьему мнению относительно работы, она прислушивалась бы больше всего. По словам Полины, больше всего она слушает свое сердце.