Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной

Неожиданное признание корреспонденту «Ю» сделала Полина Гагарина. Оказывается, женственную певицу не устраивает ее гендерная принадлежность.
«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказал она.
Оказывается, 32-летней певице не нравится роль, которую отводят женщинам в нашем обществе. И больше всего ее раздражают люди, считающие, что с возрастом прекрасная половина человечества должна забыть про свои амбиции.
«В Европе женщины после 40 лет расцветают и чувствуют себя желанными и востребованными. В то время, как в России женщины накладывают на себя некое табу и начинают думать, что они «б/у»», — сказала Полина Гагарина.