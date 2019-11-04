ЗВЕЗДЫ

Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной

Певице не очень нравится роль, которую отводит дамам наше общество.

Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной
Полина Гагарина. Фото Global look press

Неожиданное признание корреспонденту «Ю» сделала Полина Гагарина. Оказывается, женственную певицу не устраивает ее гендерная принадлежность.

«Я хотела бы быть мужчиной, если бы у меня был выбор. С удовольствием! Мужчиной быть легко, классно, забавно», — сказал она.

Оказывается, 32-летней певице не нравится роль, которую отводят женщинам в нашем обществе. И больше всего ее раздражают люди, считающие, что с возрастом прекрасная половина человечества должна забыть про свои амбиции.

«В Европе женщины после 40 лет расцветают и чувствуют себя желанными и востребованными. В то время, как в России женщины накладывают на себя некое табу и начинают думать, что они «б/у»», — сказала Полина Гагарина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Полина ГагаринаПолина Гагарина последние новостиПолина Гагарина фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Полина Гагарина обескуражила заявлением, что хотела бы родиться мужчиной
Интересно?
Поделись с друзьями: